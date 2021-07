31 luglio | Giornata Mondiale dell' Avocado | 10 curiosità

(Di venerdì 30 luglio 2021) Ne esistono venti varietà, è ricco di grassi buoni che lo rendono perfetto come condimento ed è riconoscibile per la sua buccia verde ruvida e per il suo nocciolo: questo è l', i l frutto più ...

Advertising

Corriere : Oggi è la giornata mondiale dell’amicizia: l’origine della festa - OIMItalia : Oggi, 30 luglio è la Giornata Mondiale contro la Tratta di persone. La Tratta è un crimine transnazionale e una gr… - Europarl_IT : ?????Oggi 30 luglio si celebra la Giornata Mondiale dell'Amicizia! ??????Grazie ai nostri legami di amicizia nell'UE, p… - GustavoLaPatonz : RT @antoniocapitani: Gazzapagelle di oggi, venerdì 30 luglio, con la Luna nel segno dell’Ariete. Buona lettura e felice giornata. @AltriMon… - StatiFrancesco : @MinisteroDifesa Internetional Friendship Day. Oggi 30 luglio ricorre la Giornata internazionale dell’amicizia. Com… -

Ultime Notizie dalla rete : luglio Giornata

... si gioca alle ore 12.40 italiane (le 19.40 locali) di oggi, venerdì 302021 , per il girone ...maschile è arrivata la pesante sconfitta per 3 - 0 contro la Polonia nella seconda, ...Terminate le prime due sessioni del concorso completo di equitazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ladi venerdì 30ha dato il via al concorso completo con la prova di dressage, dove l'Italia ha schierato per la sfida a squadre Vittoria Panizzon su Super Cillious e Susanna Borbone su ...Un dataminer di Animal Crossing New Horizons ha rivelato che Brewster e il suo locale sono stati "avvistati" in una riga di codice.Emergenza per il tecnico toscano per il match contro i tedeschi: oltre gli infortunati e gli azzurri non ancora rientrati, mancheranno anche Ospina e Fabian Ruiz ...