(Di giovedì 29 luglio 2021) Billy Gibbons e Frank Beard hanno tristemente comunicato la scomparsa a 72 anni del loro compagno di band,suonava con i ZZ Top da più di 50 anni ed era amatissimo dai milioni di fans sparsi per il mondo. Il decesso delha sconvolto anche perchè arriva a pochi giorni dalle morti di Mike Howe, cantante dei Metal Church, e di Joey Jordison, ex batterista degli Slipknot.soffriva di un serio problema all’anca e aveva altri deficit di salute che hanno compromesso le sue performance, tanto da spingerlo a ritirarsi. ZZ Top: chi era...

Advertising

fanpage : Addio a una leggenda del rock - zazoomblog : ZZ Top: addio a Dusty Hill bassista dello storico trio - #addio #Dusty #bassista #dello #storico - Bouvet_Nemo : RT @rockolpoprock: Addio a Dusty Hill, il ricordo di Paul Stanley, Ozzy, Flea e altri - runintotherain : RT @rockolpoprock: Addio a Dusty Hill, il ricordo di Paul Stanley, Ozzy, Flea e altri - Cherol86 : RT @riva_simone91: @Maria70221974 @djsabbs @Giulia2323 @Sara04400782 @Cherol86 Proprio ieri vi ho messo fra le altre,una song degli ZZTop… -

Ultime Notizie dalla rete : Top addio

Insomma due o tre volte l'anno ha l'occasione di essere in unteam con i mezzi migliori e su ... dovrà mettere in conto pochi momenti di luce e l'alle corse. A Noale sbagliarono già tutto ......È con un sentito messaggio sui social network che i colleghi Bill Gibbons e Frank Beard degli ZZ, insieme a tutto lo staff che in questi anni ne ha condiviso la carriera, hanno dato l'al ...E' morto a Houston il bassista degli ZZ Top Dusty Hill. Aveva 72 anni e soffriva di problemi di salute che lo avevano fortemente debilitato ...DALLAS - Dusty Hill, lo storico bassista degli ZZ Top, è deceduto all'età di 72 anni. A darne l'annuncio sono stati i suoi compagni di musica, Billy Gibbons e Frank Beard. «Siamo addolorati dalla noti ...