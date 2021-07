Zagarolo | il nuovo Centro di Sosta diventerà un punto di riferimento per i giovani di tutto il Lazio

(Di giovedì 29 luglio 2021) Nel cuore del polmone verde delè stato inaugurato ildidi, alla presenza del Presidente della RegioneNicola Zingaretti. Si tratta di nuovi percorsi promossi da Officine CreAttive e OFF Rome Tour, APSle, per una sinergia trastakeholders, che operano insieme ad operatori turistici, culturali e dell’animazione sostenibile. Lo spazio inaugurato asi trova in una Dimora storica del: esso rappresenta un esempio di accoglienza turistica innovativa, con ...

A Zagarolo apre il Centro di Sosta "Spazio Officine CreAttive" gestito dagli under-35: le dichiarazioni del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e del Vice Presidente della Regione Lazio ...Inaugurato dal Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il nuovo Centro di Sosta di Zagarolo propone inediti percorsi nel verde.