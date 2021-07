Wta Belgrado 2021, Trevisan si arrende ai quarti: Rus passa in due set (Di giovedì 29 luglio 2021) Niente da fare per Martina Trevisan ai quarti di finale del torneo Wta di Belgrado 2021. L’azzurra, quinta testa di serie del tabellone serbo, si arrende alla numero 2 del seeding, l’olandese Arantxa Rus, che passa con un netto 6-1 6-4. La toscana non gioca un brutto tennis, ma nei momenti topici e soprattutto nel primo set le è mancato qualcosa. Niente semifinali, dunque, per lei in questo 125k prestigioso in quanto torneo più importante della settimana del circuito femminile. L’azzurra nel primo set è un disastro purtroppo al servizio e non tiene nemmeno un turno di battuta: arrivano ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 luglio 2021) Niente da fare per Martinaaidi finale del torneo Wta di. L’azzurra, quinta testa di serie del tabellone serbo, sialla numero 2 del seeding, l’olandese Arantxa Rus, checon un netto 6-1 6-4. La toscana non gioca un brutto tennis, ma nei momenti topici e soprattutto nel primo set le è mancato qualcosa. Niente semifinali, dunque, per lei in questo 125k prestigioso in quanto torneo più importante della settimana del circuito femminile. L’azzurra nel primo set è un disastro purtroppo al servizio e non tiene nemmeno un turno di battuta: arrivano ...

Advertising

sportface2016 : #WtaBelgrado, programma e orari delle semifinali di venerdì 30 luglio - sportface2016 : #WtaBelgrado, #Trevisan si arrende ai quarti: #Rus passa in due set - livetennisit : WTA 125 Belgrado e Charleston: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Martina Trevisan ne… - federtennis : ???? A Trieste missione quarti per Zeppieri e Giannessi, Cobolli già tra i migliori 8! I due azzurri sfidano Mertener… - OA_Sport : Facile facile il match di Martina Trevisan, che spazza via Ulrikke Eikeri nel secondo turno del torneo WTA 125 di B… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta Belgrado Wta 125 Belgrado 2021: programma e orari di giovedì 29 luglio con Trevisan Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del Wta 125 di Belgrado 2021, tenendo conto della giornata di mercoledì 28 luglio. Occhi puntati su Martina Trevisan che scenderà in campo sul centrale dopo aver sfidato e battuto la norvegese Eikeri in ...

Wta Belgrado 2021: Trevisan batte Eikeri in due set e approda ai quarti Martina Trevisan batte in due set Ulrikke Eikeri e approda ai quarti di finale del Wta di Belgrado 2021 . Sulla terra rossa serba, la 27enne toscana si impone sulla norvegese con un perentorio doppio 6 - 1 . Un match senza storia, terminato in un'ora e un quarto, nonostante l'...

Wta Belgrado 2021: programma, orari e ordine di gioco martedì 27 luglio con Trevisan Sportface.it Wta Belgrado 2021, Trevisan si arrende ai quarti: Rus passa in due set Niente da fare per Martina Trevisan ai quarti di finale del torneo Wta di Belgrado 2021. L’azzurra, quinta testa di serie del tabellone serbo, si arrende alla numero 2 del seeding, l’olandese Arantxa ...

Navratilova si sbilancia sul numero di Slam che vincerà Novak Djokovic Novak Djokovic ha conquistato il suo 20° titolo del Grande Slam poche settimane fa. Aggiudicandosi otto degli ultimi 12 Major, il numero 1 del mondo ha ricucito il gap che lo separava da Roger Federer ...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del125 di2021, tenendo conto della giornata di mercoledì 28 luglio. Occhi puntati su Martina Trevisan che scenderà in campo sul centrale dopo aver sfidato e battuto la norvegese Eikeri in ...Martina Trevisan batte in due set Ulrikke Eikeri e approda ai quarti di finale deldi2021 . Sulla terra rossa serba, la 27enne toscana si impone sulla norvegese con un perentorio doppio 6 - 1 . Un match senza storia, terminato in un'ora e un quarto, nonostante l'...Niente da fare per Martina Trevisan ai quarti di finale del torneo Wta di Belgrado 2021. L’azzurra, quinta testa di serie del tabellone serbo, si arrende alla numero 2 del seeding, l’olandese Arantxa ...Novak Djokovic ha conquistato il suo 20° titolo del Grande Slam poche settimane fa. Aggiudicandosi otto degli ultimi 12 Major, il numero 1 del mondo ha ricucito il gap che lo separava da Roger Federer ...