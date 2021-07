Volley, Olimpiadi Tokyo: terza vittoria consecutiva per l’Italia. Le azzurre dominano contro l’Argentina (Di giovedì 29 luglio 2021) l’Italia del Volley femminile vince e convince nel torneo di Volley femminile delle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre hanno giocato una partita di altissimo livello contro l’Argentina che si è arresa col punteggio di 25-21 25-16 25-15. Terzo successo consecutivo per le ragazze di Davide Mazzanti che si portano in testa alla Pool B. Con questo trionfo l’Italia resta in corsa per chiudere in testa il raggruppamento. Top scorer del match, neanche a dirlo, Paola Egonu autrice di ben 17 punti. Sugli scudi anche Caterina Bosetti ed Elena Pietrini ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)delfemminile vince e convince nel torneo difemminile delledi. Lehanno giocato una partita di altissimo livelloche si è arresa col punteggio di 25-21 25-16 25-15. Terzo successo consecutivo per le ragazze di Davide Mazzanti che si portano in testa alla Pool B. Con questo trionforesta in corsa per chiudere in testa il raggruppamento. Top scorer del match, neanche a dirlo, Paola Egonu autrice di ben 17 punti. Sugli scudi anche Caterina Bosetti ed Elena Pietrini ...

