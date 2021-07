Volley, Olimpiadi Tokyo. Raphaela Folie: “Paura di nessuno, il bello inizia ora. Siamo un gran gruppo” (Di giovedì 29 luglio 2021) E’ un Italia spietata quella che supera l’Argentina per tre set a zero nella terza giornata dei round robin del torneo Olimpico di pallavolo femminile. A Tokyo 2020 l’ItalVolley fa sul serio e si appresta a chiudere il raggruppamento con i match contro Cina e Stati Uniti. Le sfide dure iniziano adesso, ne è consapevole Raphaela Folie, al debutto Olimpico, che subito dopo il match parla ai microfoni di Volleyball.it: “Adesso arrivano due avversarie veramente toste, quindi bisogna alzare ancora il nostro livello”. L’azzurra dell’Imoco tesse le lodi al gruppo, ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) E’ un Italia spietata quella che supera l’Argentina per tre set a zero nella terza giornata dei round robin del torneo Olimpico di pallavolo femminile. A2020 l’Italfa sul serio e si appresta a chiudere il raggruppamento con i match contro Cina e Stati Uniti. Le sfide dureno adesso, ne è consapevole, al debutto Olimpico, che subito dopo il match parla ai microfoni diball.it: “Adesso arrivano due avversarie veramente toste, quindi bisogna alzare ancora il nostro livello”. L’azzurra dell’Imoco tesse le lodi al, ...

Advertising

LegaVolleyFem : ?????? ALTRA VITTORIA DELLE #AZZURRE! Le ragazze di #Mazzanti trovano la seconda vittoria in altrettante gare, 3-1 su… - Agenzia_Ansa : Tokyo: volley donne, l'Italia batte anche l'Argentina - Olimpiadi Tokyo 2020 - - LegaVolleyFem : ???????? TERZA VITTORIA DELLE AZZURRE! Tre vittorie in altrettante partite per #Sylla e compagne, netto il successo pe… - zazoomblog : LIVE Italia-Argentina 3-0 Olimpiadi volley donne in DIRETTA: video partita e pagelle azzurre - #Italia-Argentina… - vaneba1 : RT @LegaVolleyFem: ???????? TERZA VITTORIA DELLE AZZURRE! Tre vittorie in altrettante partite per #Sylla e compagne, netto il successo per 3-0… -