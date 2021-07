Volley | Italia-Argentina 3-0 | pagelle Olimpiadi volley Egonu passeggia | staffette palleggiatrici-centrali

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’ha sconfitto l’per 3-0 alledi Tokyo 2021, conquistando così la terza vittoria nella fase a gironi e ipotecando la qualificazione ai quarti di finale. Tutto facile per le ragazze del CT Davide Mazzanti contro un avversario oggettivamente molto modesto ed in grado di impensierire la Nazionale difemminile soltanto nel primo set. Di seguito ledi3-0.PAOLA ...

C'è grande attesa per l'esordio dell'Univolley Monari Carpi, nella semifinale della Coppa Italia di Divisione, il torneo voluto dalla Federazione, che quest'anno ha sostituito i campionati provinciali ...L'Italia ha sconfitto l'Argentina per 3-0 alle Olimpiadi di Tokyo 2021, conquistando così la terza vittoria nella fase a gironi e ipotecando la qualificazione ai quarti di finale. Tutto facile per le ...