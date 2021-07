Volley femminile, Olimpiadi Tokyo: risultati e classifiche. Italia, Serbia, USA, Brasile ai quarti di finale (Di giovedì 29 luglio 2021) La fase a gironi del torneo di Volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2021 è giunta al giro di boa: se ne sono andate le prime tre giornate, ne restano due per conoscere quali saranno le otto classificate alla fase a eliminazione dirette (le migliori quattro classificate dei due raggruppamenti). Italia, Serbia, USA, Brasile si sono già matematicamente qualificate ai quarti. L’Italia ha travolto l’Argentina per 3-0 grazie anche ai 17 punti di Paola Egonu e comanda la Pool B a punteggio pieno (3 vittorie, 9 punti), con una lunghezza di ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) La fase a gironi del torneo dialledi2021 è giunta al giro di boa: se ne sono andate le prime tre giornate, ne restano due per conoscere quali saranno le otto classificate alla fase a eliminazione dirette (le migliori quattro classificate dei due raggruppamenti)., USA,si sono già matematicamente qualificate ai. L’ha travolto l’Argentina per 3-0 grazie anche ai 17 punti di Paola Egonu e comanda la Pool B a punteggio pieno (3 vittorie, 9 punti), con una lunghezza di ...

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020 #Volley femminile Finisce qui! Grande quarto set e seconda vittoria azzurra in Giappone! ????Italia - Tu… - chicazzoseiAle : Ormai abbiamo solo partitone per quanto riguarda la pallavolo Domani sarà tostissima per il volley maschile e sarà… - _ipocondriaco : @zittiebuoni1 amo nulla, stavo guardando la volley femminile, tu? - thevolleynews : Virtus Volley Fano femminile medaglia di bronzo in Coppa Italia Serie D - - gianni2000 : #ItaliaTeam Verrà anche il Terzo oro. Magari dalla Pallanuoto, Volley femminile... -