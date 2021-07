Volley, Davide Mazzanti: “Non facciamo rientrare la Cina. Arriviamo bene alle partite decisive” (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Italia ha sconfitto l’Argentina con un netto 3-0 alle Olimpiadi di Tokyo 2021, infilando così la terza vittoria consecutiva e confermandosi saldamente in testa alla Pool B. La Nazionale di Volley femminile ha già ipotecato la qualificazione ai quarti di finale, ma nelle prossime due partite si definirà la classifica del raggruppamento e si conosceranno gli incroci per la fase a eliminazione diretta. Il CT Davide Mazzanti ha dichiarato attraverso i canali federali: “Rispetto alla partita con la Russia, che si giocava allo stesso orario, abbiamo speso all’inizio un po’ più di energie per metterci insieme. ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Italia ha sconfitto l’Argentina con un netto 3-0Olimpiadi di Tokyo 2021, infilando così la terza vittoria consecutiva e confermandosi saldamente in testa alla Pool B. La Nazionale difemminile ha già ipotecato la qualificazione ai quarti di finale, ma nelle prossime duesi definirà la classifica del raggruppamento e si conosceranno gli incroci per la fase a eliminazione diretta. Il CTha dichiarato attraverso i canali federali: “Rispetto alla partita con la Russia, che si giocava allo stesso orario, abbiamo speso all’inizio un po’ più di energie per metterci insieme. ...

Advertising

infoitsport : Volley, Olimpiadi Tokyo, Davide Mazzanti: 'La Turchia era pericolosa, vincere il terzo set ci ha liberato mentalmen… - Davide_Atta04 : RT @gippu1: La 10^ medaglia italiana a #Tokyo2020 arriva nel judo da Maria Centracchio da Isernia! Terzo/a atleta molisano/a a vincere una… - OA_Sport : #Volley, Olimpiadi #Tokyo2020 , Davide #Mazzanti: “La Turchia era pericolosa, vincere il terzo set ci ha liberato m… - Merycat16 : RT @LegaVolleyFem: ???????? #Olimpiadi #Tokyo2020 Tra poco la #Nazionale femminile di Davide #Mazzanti torna in campo per la sfida contro la #T… - Fabio_1978_ : RT @LegaVolleyFem: ???????? #Olimpiadi #Tokyo2020 Tra poco la #Nazionale femminile di Davide #Mazzanti torna in campo per la sfida contro la #T… -