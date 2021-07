Volkswagen Taigo, ecco lo urban Suv formato coupé – FOTO (Di giovedì 29 luglio 2021) Si allarga ancora la famiglia degli sport utility della Volkswagen: l’ultimo modello a esordire è la nuova Taigo, che unisce la versatilità cittadina data dalla sua taglia compatta a un look sportiveggiante che, soprattutto per la forma sinuosa del tetto, fa l’occhiolino ai coupé. La piattaforma costruttiva è la stessa della T-Cross, con cui la Taigo condivide anche i propulsori. Lunga 4,26 metri, l’auto riprende alcuni spunti stilistici dalla nuova Golf, come la fascia luminosa orizzontale a led che fa da soluzione di continuità per i gruppi ottici, a loro volta a matrice di led (ma per averli bisogna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Si allarga ancora la famiglia degli sport utility della: l’ultimo modello a esordire è la nuova, che unisce la versatilità cittadina data dalla sua taglia compatta a un look sportiveggiante che, soprattutto per la forma sinuosa del tetto, fa l’occhiolino ai. La piattaforma costruttiva è la stessa della T-Cross, con cui lacondivide anche i propulsori. Lunga 4,26 metri, l’auto riprende alcuni spunti stilistici dalla nuova Golf, come la fascia luminosa orizzontale a led che fa da soluzione di continuità per i gruppi ottici, a loro volta a matrice di led (ma per averli bisogna ...

