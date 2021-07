Vivo X60 Pro messo alla prova: il display e la fotocamera con ottiche Zeiss i suoi punti forti (Di giovedì 29 luglio 2021) Vivo è sbarcata con i propri prodotti in Italia (ed in Europa) a fine 2020 ma non è un’azienda nuova, infatti è attiva nel mercato della telefonia dagli anni ’90. L’ultimo modello ad arrivare sul vecchio continente è stato il Vivo X60 Pro, un camera phone che può vantare l’utilizzo delle celebri lenti Zeiss e di un gimball per stabilizzare la fotocamera principale, un display AMOLED a 120Hz con supporto ad HDR10+ ed il supporto alle reti 5G. Dal punto di vista del design il risultato ottenuto da Vivo per l’X60 Pro è buono, vedendo la parte anteriore occupata quasi interamente dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021)è sbarcata con i propri prodotti in Italia (ed in Europa) a fine 2020 ma non è un’azienda nuova, infatti è attiva nel mercato della telefonia dagli anni ’90. L’ultimo modello ad arrivare sul vecchio continente è stato ilX60 Pro, un camera phone che può vantare l’utilizzo delle celebri lentie di un gimball per stabilizzare laprincipale, unAMOLED a 120Hz con supporto ad HDR10+ ed il supporto alle reti 5G. Dal punto di vista del design il risultato ottenuto daper l’X60 Pro è buono, vedendo la parte anteriore occupata quasi interamente dal ...

