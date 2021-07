Viviana Parisi | la procura chiede l’archiviazione del caso | ha ucciso Gioele e si è uccisa

occhio_notizie : Giallo di Caronia, la Procura: “Viviana Parisi uccise il figlio Gioele e si gettò dal traliccio” - messina_oggi : Il giallo di Caronia sarebbe ad una svolta. La Procura di Patti ha depositato una richiesta di archiviazione per i… - QdSit : Viviana Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l'8 agosto del 2020 nei boschi di Caronia 'si è uccisa lanciando… - glooit : Giallo di Caronia, la Procura: “Viviana Parisi uccise il figlio Gioele e si gettò dal traliccio” leggi su Gloo… - StefaniaFalone : RT @ilmessaggeroit: #deejay morta in #sicilia, la Procura: «#Viviana Parisi uccise il figlio e si gettò dal traliccio» -

Potrebbe essere questo l'ultimo atto della vicenda di, la deejay trovata morta nei boschi di Caronia ( Sicilia ) l'8 agosto del 2020. Secondo la Procura di Patti, che coordina l'inchiesta sulla morte della donna e del figlio, a un anno ..., la deejay di 41 anni trovata morta l'8 agosto del 2020 nei boschi di Caronia 'si è uccisa lanciandosi dal traliccio' ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni ...L'8 giugno 2020 Mondello scriveva alla moglie: ?Prendi le pillole, se ami tuo figlio?. Ed ancora: ?Hai rovinato la nostra famiglia, vergognati, mi dispiace solo per mio figlio che non si meritava ques ...PATTI. “È possibile affermare, con assoluta certezza, come nella vicenda in esame non sia configurabile alcuna responsabilità dolosa o colposa, diretta o indiretta, a carico di soggetti terzi in relaz ...