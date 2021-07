Viviana Parisi e il piccolo Gioele: ecco la verità un anno dopo (Di giovedì 29 luglio 2021) La vicenda di Viviana Parisi e il piccolo Gioele arriva a un punto importante con la richiesta avanzata dalla Procura di Patti che indaga (Facebook)L’estate dello scorso anno la vicenda di Viviana Parisi e di suo figlio Gioele, di soli 4 anni, fu uno dei fatti di cronaca nera più seguiti e che tenne molte persone con il fiato sospeso. Un anno dopo le di indagini si comincia a delineare un quadro un po’ più chiaro dal punto di vista giudiziario. Il suo corpo fu ritrovato ai piedi di un traliccio a Caronia, ... Leggi su ck12 (Di giovedì 29 luglio 2021) La vicenda die ilarriva a un punto importante con la richiesta avanzata dalla Procura di Patti che indaga (Facebook)L’estate dello scorsola vicenda die di suo figlio, di soli 4 anni, fu uno dei fatti di cronaca nera più seguiti e che tenne molte persone con il fiato sospeso. Unle di indagini si comincia a delineare un quadro un po’ più chiaro dal punto di vista giudiziario. Il suo corpo fu ritrovato ai piedi di un traliccio a Caronia, ...

Advertising

CosenzaChannel : Viviana #Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l’8 agosto del 2020 nei boschi di #Caronia “si è uccisa lancian… - solounastella : RT @neXtquotidiano: Chiesta l’archiviazione per le morti di Caronia, “Viviana Parisi uccise il figlio e si gettò dal traliccio” https://t.c… - larampait : '#VivianaParisi uccise il figlio Gioele per poi suicidarsi': #Procura chiede archiviazione indagine - Scomunicando : CASO VIVIANA PARISI – Suicidio. Chiesta l’archiviazione dell’inchiesta - neXtquotidiano : Chiesta l’archiviazione per le morti di Caronia, “Viviana Parisi uccise il figlio e si gettò dal traliccio”… -