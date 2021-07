Viviana Parisi e Gioele: le parole del procuratore sulla richiesta di archiviazione e il giallo del bimbo (Di giovedì 29 luglio 2021) Nessuna azione di terzi, uomini o animali, avrebbero avuto un ruolo nella morte di Viviana Parisi e Gioele Mondello, madre e figlio trovati senza vita a Caronia quasi un anno fa. Questa la conclusione cui sarebbero giunti i consulenti della Procura di Patti (Messina), che farebbe da traino alla richiesta di archiviazione del caso avanzata al gip e su cui ora si attenderà la decisione. Il procuratore, Angelo Vittorio Cavallo, ha parlato dell’architettura di elementi che sarebbero emersi a favore dell’ipotesi di omicidio-suicidio da sempre rigettata dalla famiglia delle vittime. ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 luglio 2021) Nessuna azione di terzi, uomini o animali, avrebbero avuto un ruolo nella morte diMondello, madre e figlio trovati senza vita a Caronia quasi un anno fa. Questa la conclusione cui sarebbero giunti i consulenti della Procura di Patti (Messina), che farebbe da traino alladidel caso avanzata al gip e su cui ora si attenderà la decisione. Il, Angelo Vittorio Cavallo, ha parlato dell’architettura di elementi che sarebbero emersi a favore dell’ipotesi di omicidio-suicidio da sempre rigettata dalla famiglia delle vittime. ...

