“Viviana ha strangolato il figlio Gioele e poi si è lanciata” | le verità della Procura sulla tragedia della dj

(Di giovedì 29 luglio 2021)Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l’8 agosto del 2020 nei boschi di Caronia “si è uccisa lanciandosi dal traliccio” ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbeildi 4 anni, poi ritrovato nel bosco il 19 agosto. Dunque, nessun duplice omicidio. Ecco perché ladi Patti (Messina), che coordina l’inchiestamortedonna e del, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto al gip l’archiviazione. Ladi ...

Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l'8 agosto del 2020 nei boschi di Caronia 'si è ... E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbeil figlio Gioele di 4 anni, poi ...'Le indagini - ha dichiarato il procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo - hanno perso di accertare in modo incontrovertibile le precarie condizioni di salute mentale di'. A marzo ...La Procura richiede l‘archiviazione delle indagini per la morte di Viviana e Gioele, non si tratterebbe di doppio omicidio, ma di omicidio suicidio.La 41enne trovata morta si è gettata da un traliccio e ha prima ucciso il piccolo Gioele. Al vaglio alcuni messaggi del marito ("Stai rovinando la vita di Gioele") e le condizioni psichiche di Viviana ...