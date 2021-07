Viviana e Gioele, titoli di coda ufficiali: “Come l’ha ucciso e perché lo ha fatto” (Di venerdì 30 luglio 2021) Viviana Parisi si è suicidata e la morte del figlio Gioele potrebbe essere legato a un gesto drammatico della donna, anche se non c'è certezza assoluta su quest'ultima ipotesi. E' la ricostruzione della morte della Dj e del bambino nelle campagne di Caronia, nel Messinese, del procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che ha chiesto al Gip l'archiviazione dell'inchiesta. Il fascicolo era aperto contro ignoti. "E' possibile affermare, con assoluta certezza - spiega il procuratore di Patti in una nota - Come nella vicenda in esame non sia configurabile alcuna responsabilità dolosa o colposa, diretta o indiretta, a carico di soggetti terzi. ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 30 luglio 2021)Parisi si è suicidata e la morte del figliopotrebbe essere legato a un gesto drammatico della donna, anche se non c'è certezza assoluta su quest'ultima ipotesi. E' la ricostruzione della morte della Dj e del bambino nelle campagne di Caronia, nel Messinese, del procuratore di Patti, Angelo Cavallo, che ha chiesto al Gip l'archiviazione dell'inchiesta. Il fascicolo era aperto contro ignoti. "E' possibile affermare, con assoluta certezza - spiega il procuratore di Patti in una nota -nella vicenda in esame non sia configurabile alcuna responsabilità dolosa o colposa, diretta o indiretta, a carico di soggetti terzi. ...

