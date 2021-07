Virus in Campania, altri due turisti positivi: uno ha 12 anni. Isolati nel B&B (Di giovedì 29 luglio 2021) altri due turisti in vacanza in Campania sono risultati positivi al Virus. A renderlo noto è il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli. Il primo cittadino ha reso nota la notizia attraverso un comunicato ufficiale aggiornando la situazione Covid in città. Il comunicato del sindaco “Vi aggiorno sui dati della diffusione del CoViD-19 sul nostro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 luglio 2021)duein vacanza insono risultatial. A renderlo noto è il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli. Il primo cittadino ha reso nota la notizia attraverso un comunicato ufficiale aggiornando la situazione Covid in città. Il comunicato del sindaco “Vi aggiorno sui dati della diffusione del CoViD-19 sul nostro L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

