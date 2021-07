Vino – Altri 25 milioni per promuovere il settore (Di giovedì 29 luglio 2021) Centinaio (Mipaaf): come promesso ulteriori 25 mln per promozione. Supportiamo imprese che fanno export – “Come promesso al settore il Mipaaf stanzierà ulteriori risorse per promuovere all’estero la filiera vitivinicola italiana. Si tratta di fondi di primaria importanza in un momento in cui l’Italia delle imprese deve ripartire dentro e fuori i propri confini”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali il senatore Gian Marco Centinaio nel commentare l’inserimento all’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni di oggi il decreto che prevede ulteriori 25 milioni di euro per fare promozione istituzionale ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Centinaio (Mipaaf): come promesso ulteriori 25 mln per promozione. Supportiamo imprese che fanno export – “Come promesso alil Mipaaf stanzierà ulteriori risorse perall’estero la filiera vitivinicola italiana. Si tratta di fondi di primaria importanza in un momento in cui l’Italia delle imprese deve ripartire dentro e fuori i propri confini”. Così il sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali il senatore Gian Marco Centinaio nel commentare l’inserimento all’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni di oggi il decreto che prevede ulteriori 25di euro per fare promozione istituzionale ...

Ultime Notizie dalla rete : Vino Altri Dromos: il programma della 23° edizione del festival sardo ... in programma fino a Ferragosto tra Oristano e gli altri comuni della sua provincia in cui farà ... alla cui memoria è intitolato anche un apprezzato vino rosso Mandrolisai doc, il Lollòre , appunto. ...

IVREA E CANAVESE: la vacanza che non ti aspetti ...a caso il Canavese fa parte del circuito Strada Reale dei Vini Torinesi e la passione per il vino ... Cornamuse, organetti, violini, ghironde, pifferi, flauti, mandolini, chitarre e altri strumenti ...

Verona, a Garda torna il vino di Hitler: a ruba le ultime bottiglie Corriere della Sera Guè Pequeno in una vasca di Prosecco. Altro che spa, questa è una "spv" Il rapper milanese, in accordo con la cantina trevigiana Il Colle si è fatto ritrarre mentre si concedeva un bagno in una vasca di bollicine. Scandalo? No, meglio prenderla con ironia e lanciarsi nel ...

Benvenuto Brunello anticipato a novembre N uove date e collocazione autunnale per Benvenuto Brunello. Già a partire da quest’anno, l’evento di anteprima del Consorzio del vino Brunello di Montalcino si sposterà in pieno autunno, con la 30^ e ...

