VIDEO Sunisa Lee Campionessa Olimpica all-around: parallele mostruose, corpo libero risolutore. Gli esercizi (Di giovedì 29 luglio 2021) Sunisa Lee ha vinto la medaglia d’oro nell’all-around alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La statunitense si è imposta col punteggio di 57.433. La 18enne è salita sul gradino più alto del podio nel concorso generale individuale con pieno merito al termine di una serratissima battaglia con altre tre ragazze per impossessarsi dello scettro lasciato vacante da Simone Biles. Sunisa Lee aveva incominciato la gara col doppio avvitamento al volteggio (14.600) e si era subito trovata costretta a inseguire la scatenata brasiliana Rebeca Andrade, autrice di un magistrale Cheng (15.300). Alle parallele, dove è specialista assoluta, timbra ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)Lee ha vinto la medaglia d’oro nell’all-alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La statunitense si è imposta col punteggio di 57.433. La 18enne è salita sul gradino più alto del podio nel concorso generale individuale con pieno merito al termine di una serratissima battaglia con altre tre ragazze per impossessarsi dello scettro lasciato vacante da Simone Biles.Lee aveva incominciato la gara col doppio avvitamento al volteggio (14.600) e si era subito trovata costretta a inseguire la scatenata brasiliana Rebeca Andrade, autrice di un magistrale Cheng (15.300). Alle, dove è specialista assoluta, timbra ...

