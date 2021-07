VIDEO Ritiro Palermo, sfida ai rigori a fine allenamento: le immagini (Di giovedì 29 luglio 2021) sfida ai rigori a fine allenamento per il Palermo in vista dell'amichevole contro il Monopoli, in programma alle ore 18 Leggi su mediagol (Di giovedì 29 luglio 2021)aiper ilin vista dell'amichevole contro il Monopoli, in programma alle ore 18

Advertising

ASRomaFemminile : ?? Oggi @AnnaSerturini ?? ci porta dentro al ritiro! ? Seguite il suo takeover su instagram! ??… - ASRomaFemminile : ? Al via il primo allenamento del ritiro al Terminillo ?? @GiadaGreggi ?? #ASRomaFemminile - ASRomaFemminile : ?? Le parole di ©? Elisa Bartoli per l'inizio del ritiro ?? #ASRoma #ASRomaFemminile - ValentinaFascia : RT @Internazionale: Il ritiro delle truppe statunitensi dall’Afghanistan rischia di favorire una nuova guerra civile. La popolazione torna… - PicenoTime : VIDEO Ascoli Calcio, Pulcinelli: ''A breve ci sarà qualche colpo''. La voce del patron in visita al ritiro di Casci… -