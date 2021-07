VIDEO | RINNOVO INSIGNE, LE NOVITÀ DELL'ULTIM'ORA! (Di giovedì 29 luglio 2021) Ancora non è stato deciso il futuro di Lorenzo #INSIGNE . L'attaccante azzurro, tuttavia, è ancora in vacanza e ne discuterà con #DeLaurentiis al rientro. #sscnapoli #calcionapoli #napolicalcio #spazionapoli ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Ancora non è stato deciso il futuro di Lorenzo #. L'attaccante azzurro, tuttavia, è ancora in vacanza e ne discuterà con #DeLaurentiis al rientro. #sscnapoli #calcionapoli #napolicalcio #spazionapoli ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

acmilan : ??? “Together we want to achieve something great.” The Captain’s ambition for the Rossonere ??? “Insieme vogliamo… - abdo_massa : RT @SkySportF1: Perez: 'Rinnovo? Sia io che la Red Bull siamo contenti' #SkyMotori #F1 #Formula1 #HungarianGP - SkySport : RT @SkySportF1: Perez: 'Rinnovo? Sia io che la Red Bull siamo contenti' #SkyMotori #F1 #Formula1 #HungarianGP - SkySportF1 : Perez: 'Rinnovo? Sia io che la Red Bull siamo contenti' #SkyMotori #F1 #Formula1 #HungarianGP - cinemaniaco_fb : ?????????????? Snowpiercer 4: Daveed Diggs annuncia il rinnovo della serie con un video -