VIDEO Italia-Usa 12-11 | Olimpiadi pallanuoto | highlights e sintesi Rimonta fantastica nel segno di Di Fulvio!

(Di giovedì 29 luglio 2021) Successo inper il Settebello di Sandro Campagna contro gli Stati Uniti. Gli azzurri rimangono imbattuti nel girone A del torneo olimpico di Tokyo grazie al successo per 12-11 nel finale, in una partita decisa da una rete di Presciutti a cento secondi dalla chiusura. Gara iniziata nel peggiore dei modi, con la Nazionale a stelle e strisce che è partita fortissima andando sul 4-0 dopo pochi minuti; la squadra azzurra si aggrappa però a Di Fulvio, autore di sei reti con cui trascina i suoi a rimanere sempre in scia fino al sorpasso finale. Vittoria importante per il Settebello, con due vittorie ed un pareggio dopo tre partite....

