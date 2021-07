VIDEO Italia-Argentina 3-0 | highlights Olimpiadi volley | Egonu 22 punti | terza vittoria azzurra

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’ha sconfitto l’per 3-0 (25-21; 25-16; 25-15) alledi Tokyo 2021. La Nazionale difemminile ha conquistato lanella fase a gironi, asfaltando l’avversario più semplice della Pool B dopo aver annichilito le ben più quotate Russia e Turchia. Le azzurre si confermano al primo posto in classifica, mettono sostanzialmente in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale e proseguono la propria cavalcata a cinque cerchi, senza avere ancora espresso il loro massimo livello di gioco. A trascinare le vicecampionesse del mondo è stata la solita ...

Advertising

Eurosport_IT : CHE CUORE MARIA CENTRACCHIO! ?????? L'azzurra conquista uno splendido bronzo nel Judo nella categoria -63 kg: è la de… - Eurosport_IT : ???????? Gli inglesi invadono la corsia azzurra, ecco come l'Italia ha perso l'argento ???????? #Tokyo2020 |… - Eurosport_IT : Siete bellissimi, ragazzi ?????? Le feste e gli abbracci tra Castaldo, Di Costanzo, Lodo e Vicino durante la premiazi… - ConchiEzio : RT @Marin63Marco: Quella sulla giustizia e' la prima vera riforma targata Draghi ed offre al Parlamento l'opportunita' di affrontare un tem… - 75alina1 : RT @rej_panta: #Bergamo la città simbolo del Covid in Italia dice #NoGreenPass -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Italia

03:25 Tiriamo le somme: quella di stasera è stata un'all'altezza dell'avversario, abbiamo fatto il nostro per vincere, ma nulla di più, il fatto ... Mazzanti chiama unchallenge. 10 - 13 ......così rapito dalla rimonta di Federica che ormai tocco ilcol naso. Gli ultimi dieci metri vengono divorati con bracciate poderose. Alla fine la grafica scandisce l'arrivo: 1 Pellegrini,..L'Italia ha sconfitto l'Argentina per 3-0 (25-21; 25-16; 25-15) alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley femminile ha conquistato la terza vittoria nella fase a gironi, asfaltando l'avvers ...Dopo il successo delle prime puntate, giovedì 29 luglio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con il Radio Norba Cornetto Battiti Live. È la terza puntata dello show della radio del sud, ...