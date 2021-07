VIDEO Fioretto femminile di bronzo, Olimpiadi Tokyo: la finale contro gli Usa (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’amarezza del vantaggio sprecato nella semifinale contro la Francia, esplode di gioia la scherma azzurra con la medaglia di bronzo conquistata dalle fiorettiste alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa hanno decisamente dominato la finalina contro gli Stati Uniti, trionfando agilmente con il punteggio di 45-23. Una gara controllata sin dall’inizio quella delle nostre ragazze, abilissime fin dal secondo assalto ad arginare gli attacchi delle avversarie con il 7-4 di Batini sulla temibile Campionessa Olimpica Lee ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo l’amarezza del vantaggio sprecato nella semila Francia, esplode di gioia la scherma azzurra con la medaglia diconquistata dalle fiorettiste alledi2020. Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini ed Erica Cipressa hanno decisamente dominato la finalinagli Stati Uniti, trionfando agilmente con il punteggio di 45-23. Una garallata sin dall’inizio quella delle nostre ragazze, abilissime fin dal secondo assalto ad arginare gli attacchi delle avversarie con il 7-4 di Batini sulla temibile Campionessa Olimpica Lee ...

Advertising

Eurosport_IT : BRAVE BRAVE BRAVE! ???? Terzo gradino del podio per Volpi, Batini, Errigo e Cipressa nel fioretto femminile a squadr… - Eurosport_IT : 'SIAMO QUA, SIAMO QUA!' ?? Daniele Garozzo approda in finale e punta a fare il bis nel fioretto dopo l'oro di Rio 2… - gabrielbosc : RT @zaiapresidente: ?????? SPLENDIDO BRONZO PER IL FIORETTO A SQUADRE CON ERICA CIPRESSA! L’Italia nella finalina ha sconfitto gli Stati Uniti… - zaiapresidente : ?????? SPLENDIDO BRONZO PER IL FIORETTO A SQUADRE CON ERICA CIPRESSA! L’Italia nella finalina ha sconfitto gli Stati U… - Reberebby215 : RT @Eurosport_IT: BRAVE BRAVE BRAVE! ???? Terzo gradino del podio per Volpi, Batini, Errigo e Cipressa nel fioretto femminile a squadre: sch… -