VIDEO | COSA PENSANO DI DIMARO I TIFOSI DEL NAPOLI? (Di giovedì 29 luglio 2021) Gli azzurri hanno terminato da qualche giorno la prima parte di ritiro pre-campionato in quel di DIMARO. I nostri inviati in Trentino hanno intervistato alcuni TIFOSI che ci hanno spiegato COSA c'è di speciale in Val di Sole, con qualche consiglio anche sul cibo! #DIMARO #sscNAPOLI #ritiroNAPOLI #trentino #spazioNAPOLI ?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I Leggi su spazionapoli (Di giovedì 29 luglio 2021) Gli azzurri hanno terminato da qualche giorno la prima parte di ritiro pre-campionato in quel di. I nostri inviati in Trentino hanno intervistato alcuniche ci hanno spiegatoc'è di speciale in Val di Sole, con qualche consiglio anche sul cibo! ##ssc#ritiro#trentino #spazio?ISCRIVITI AL CANALE: https://bit.ly/2RuoVkh ?IL NOSTRO SITO: https://ift.tt/3hbcynr » Twitch: http://bit.ly/3omqv2h » Facebook: http://bit.ly/33H7ZKe » Instagram: https://bit.ly/3iwyOa5 » Twitter: https://bit.ly/3iy6O5I

Advertising

marcotravaglio : Ecco il video completo del mio intervento a Bologna in risposta alla domanda di Chiara Geloni sulla estrazione soci… - borghi_claudio : Riapre il reparto. Presto! Preparate il servizio per i ricoverati NO VAX. Ehm no, sono vaccinati. COSA? Preparate… - fattoquotidiano : L'intervento di Marco #Travaglio sul premier Draghi ha scatenato il fuoco incrociato di Italia Viva e Lega e una pi… - last_997 : RT @ilariainstabile: ‘minchia che cosa sarà mai’ ?? - Lingottoro : RT @Giandom84354994: Per l'ennesima volta: cosa cazzo mi devo vaccinare a fare??!! Ci avete detto che la Delta è prevalente? Bene....ora su… -