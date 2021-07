Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2021 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021)DEL 29 LUGLIOORE 16.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITA’,UN SERVIZIO DELLA; AGGIORNAMENTO SULLA A1NAPOLI UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE TRA GLI SVINCOLI INNESTO CON LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI RIMANENDO SEMPRE SULLA A1 SEMPRE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO QUI VERSO LA CAPITALE PERMANGONO CODE PER UN PRECEDENTE INCIDENTE SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E POMEZIA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI PRATICA e ...