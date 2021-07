Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021)DEL 29 LUGLIOORE 15.20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITA’,UN SERVIZIO DELLA; AGGIORNAMENTO SULLATERAMO CIRCONE RIPRISTINATA TEMPORANEAMENTE CHIUSA A CAUSA PER UN VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA SVINCOLO VICOVARO IN DIREZIONE DI TERAMO AL MOMENTO PERMANGONO CODE IN SMALTIMENTO PASSIAMO SULL A1 FIRENZEPER SEGNALARE UN INCIDENTE TRA LE USCITE ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE E SEMPRE PER UN INCIDENTE SI STA IN CODA SULLA PONTINA TRA CASTEL ...