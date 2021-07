Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2021 ore 11:30 (Di giovedì 29 luglio 2021) Viabilità DEL 29 LUGLIO 2021 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; SULLA A1 FIRENZE-Roma SI E’ CONCLUSO L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 442 TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE Roma, LA CIRCOLazioNE E’ TORNATA REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; A SUD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021)DEL 29 LUGLIOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1 FIRENZE-SI E’ CONCLUSO L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 442 TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE, LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO RIENTRATO NELLA NORMA ANCHE SUL RACCORDO ANULARE, MENTRE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANGONO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; A SUD DELLA CAPITALE, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico agosto: le giornate da bollino nero Tuttavia le ferie estive sono sempre minacciate dalla viabilità che a causa di blocchi, code ed ... soprattutto verso le grandi città come Roma, Torino, Milano. Prima di partire per un lungo viaggio , ...

