(Di giovedì 29 luglio 2021) Maxsi conferma un osso duro, non solo in pista ma anche nelle dichiarazioni. Il pilota olandese è tornato sull'incidente di Silverstone che lo ha costretto al secondo zero della stagione ...

Advertising

Foodef11 : Verstappen insiste: 'Lewis irrispettoso'. Hamilton svicola: 'Abbiamo parlato' -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen insiste

La Gazzetta dello Sport

Maxsi conferma un osso duro, non solo in pista ma anche nelle dichiarazioni. Il pilota olandese è tornato sull'incidente di Silverstone che lo ha costretto al secondo zero della stagione dopo ...... portandosi al fianco digià alla prima curva, ma il pilota della Red Bull non ci sta a cedere il passo. Hamiltone alla Brooklands, alla fine del rettilineo di Wellington, prova ...LEGGI ANCHE -> F1 GP Silverstone, Sprint Race: cos’è, regole e punteggi delle nuove Qualifiche. F1, Horner critica Wolff. Christian Horner, team principal della Red Bull, in un’intervista concessa a T ...Continua la grande discussione che vede protagonisti i due piloti più carismatici. La lotta a cui abbiamo assistito a Silverstone tra Hamilton e Verstappen è solo l'inizio.