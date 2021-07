Venezia 78 | sarà presentato l’ultimo film con Libero De Rienzo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 29 luglio 2021) La Mostra del Cinema divedrà tra i volti protagonisti ancheDe. L’attore, scomparso recentemente all’età di 44 anni, è infatti nel cast di Una relazione, nuovodi Stefano Sardo che arriverà in occasione delle Nottine,nelle Giornate degli Autori. Apprezzato per il suo talento e rinomato per il suo particolare senso dell’umorismo, l’interprete “graffiato dalla vita” – come lo ha definito il regista Massimiliano Bruno, ci incanterà con la sua ultima performance. Mostra del Cinema diDe ...