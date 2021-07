Advertising

Giorno_Lecco : Vendrogno, mucca si perde in una zona impervia: recuperata dai vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Vendrogno mucca

IL GIORNO

Vendrogno, 29 luglio 2021 - Si era persa ed era finita in una zona impervia della frazione di Bellano. Ci sono volute ore per recuperare una mucca con un senso dell'orientamento forse non proprio spiccato. Non si tratta però di una persona, bensì di una mucca. È accaduto a Campo Fiasco, sopra Vendrogno, nel territorio comunale di Bellano. Per soccorrere il bovino, nella prima mattinata di giovedì, sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L'operazione di recupero dell'animale è durata diverse ore.