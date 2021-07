“Vende solo materassi”. Stefania Orlando pugnalata alle spalle, il vip è senza pietà (Di giovedì 29 luglio 2021) Accuse durissime nei confronti di Stefania Orlando. La conduttrice televisiva e protagonista dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è stata attaccata duramente nelle scorse ore e siamo sicuri che potrà esserci una replica da parte sua, visto che è stata costretta a leggere cose ben poco carine nei suoi confronti. Una persona che è stata a lei molto vicina ha perso completamente le staffe e ha cominciato ad aggredire verbalmente, tramite il settimanale ‘Nuovo’, la moglie di Simone Gianlorenzi. Recentemente lei ha invece dichiarato: “A voi sembra giusto he io non posso più bere caffè per colpa della gastrite cronica? Li morta*** sua?!”. Niente più ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Accuse durissime nei confronti di. La conduttrice televisiva e protagonista dell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ è stata attaccata duramente nelle scorse ore e siamo sicuri che potrà esserci una replica da parte sua, visto che è stata costretta a leggere cose ben poco carine nei suoi confronti. Una persona che è stata a lei molto vicina ha perso completamente le staffe e ha cominciato ad aggredire verbalmente, tramite il settimanale ‘Nuovo’, la moglie di Simone Gianlorenzi. Recentemente lei ha invece dichiarato: “A voi sembra giusto he io non posso più bere caffè per colpa della gastrite cronica? Li morta*** sua?!”. Niente più ...

Advertising

JackGemma1 : @1926_cri 2 cc solo se va via Fabian. Il dc se non si vende nessuno sarà Mak. Per cui se restano tutti manca solo i… - Letargo6 : INFLUENZA ultime notizie Speranza Spera di far abboccare e di far scaricare 41,3 milioni di green pass! AL TEATRO… - Antonel08540236 : #zuppadiporro le percentuali fornite dal Gimbe sono puro terrorismo. E come quando una ditta vende 4 lavatrici e l… - sonostorie : RT @LuigiBicco: Mi piacerebbe regalare a mio figlio un'edizione completa di Kylion e mi chiedevo (in realtà lo chiedo a @Artibani1) se c'è… - LuigiBicco : Mi piacerebbe regalare a mio figlio un'edizione completa di Kylion e mi chiedevo (in realtà lo chiedo a @Artibani1)… -

Ultime Notizie dalla rete : Vende solo L'India sulla soglia dell'immunità di gregge e senza vaccini Ma solo con i profitti di chi vende e di chi si è venduto. Questa vicenda dell'India in cui alcune associazioni compresa quella degli avvocati, hanno fatto causa all'Oms proprio per la negazione ...

Catherine Deneuve vende le sue scarpe all'asta per beneficienza Ci sarà forse da aspettarsi solo stiletto con killer heels? No, non per forza. Madame Le Figaro ha commentato la notizia dell'asta di Artcurial con una dichiarazione che proprio Catherine Deneuve ha ...

Il Napoli compra... solo se vende Tuttosport Macon i profitti di chie di chi si è venduto. Questa vicenda dell'India in cui alcune associazioni compresa quella degli avvocati, hanno fatto causa all'Oms proprio per la negazione ...Ci sarà forse da aspettarsistiletto con killer heels? No, non per forza. Madame Le Figaro ha commentato la notizia dell'asta di Artcurial con una dichiarazione che proprio Catherine Deneuve ha ...