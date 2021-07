Vela | Mattia Camboni | “L’oro è già deciso | obiettivo medaglie È la mia occasione”

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) Siamo arrivati al momento decisivo, il punto di non ritorno. Nell’RS:X al maschilesi trova in terza posizione alle Olimpiadi di Tokyo, con le tre regate di oggi chiuse rispettivamente all’8°, 3° e 9° posto. Resta da disputarsi solamente la Medal Race, in programma sabato: da fare attenzione al polacco Piotr Myszka distante solo 3 lunghezze. Le sue parole: “Emozionato, la pressione si sente, però adesso è importante rimanere tranquilli e gestire al meglio questi due giorni in vista della finale, soprattutto per il punteggio: siamo in tre praticamente alla pari. Tra me e il francese chi arriverà davanti vincerà la medaglia, e anche il polacco ...