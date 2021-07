Vela | Mattia Camboni accede alla Medal Race in terza posizione | si giocherà una medaglia nell’RS | X

(Di giovedì 29 luglio 2021) Si sono appena concluse le regate odierne dell’RS:X maschile e femminile delle Olimpiadi di Tokyo. Bilancio agrodolce in casa Italia conche perde unain classifica generale ma resta in lotta per il podio, mentre Marta Meggetti vede sfumare definitivamente i sogni di gloria. L’azzurro ha sofferto nelle tre regate di oggi chiuse rispettivamente all’8°, 3° e 9° posto. In questo modo l’azzurro scivola dsecondanella classifica generale con 54 punti. L’azzurro al momento dovrebbe recuperare ben 21 lunghezze al fenomenale ...

Advertising

zazoomblog : Vela Mattia Camboni accede alla Medal Race in terza posizione e si giocherà una medaglia nell’RS:X - #Mattia… - Maiosopraosotto : #aggiornamento #vela: #windsurf (M) Mattia #Camboni si classifica 9 dopo 12 gare (Race). Idem nel #dinghy470 (M) p… - Telegarda : Mondiali giovanili di vela “Ilca 6”, il rivano Mattia Cesana avanza - - Telegarda : Mondiali giovanili di vela “Ilca 6”, il rivano Mattia Cesana avanza - - NauticaReport : Circolo Vela Arco: ai mondiali giovanili ILCA 6 sul Garda Trentino Mattia Cesana avanza -

Ultime Notizie dalla rete : Vela Mattia

Camboni chiude la dodicesima regata di qualificazione al terzo posto ed entra in Medal Race virtualmente sul podio delle tavole a, ma in appena 5 punti sono raccolti tre atleti e due solo ...luglio Volge al termine un'altra giornata di regate per le specialità dellaalle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Per quanto riguarda il 470 femminile, Elena Berta e Bianca ...previste l'azzurro...Si sono appena concluse le regate odierne dell'RS:X maschile e femminile delle Olimpiadi di Tokyo. Bilancio agrodolce in casa Italia con Mattia Camboni che perde una posizione in classifica generale m ...28/07/2021 16:18. Indice Altri Tokyo 2020 VELA Nel windsurf, dopo nove prove Mattia Camboni è secondo dietro all'olandese Badloe. In campo fem ...