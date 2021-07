Variante Delta, Sicilia e Sardegna in rosso nella mappa del contagio in Europa (Ecdc): Lazio giallo (Di giovedì 29 luglio 2021) nella mappa del contagio in Europa misurata dall'Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) peggiora la situazione del Covid in Italia. Oggi Sicilia e Sardegna... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 luglio 2021)delinmisurata dall'(Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) peggiora la situazione del Covid in Italia. Oggi...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta d'Amico, primo semestre in perdita su difficile contesto di mercato "Malgrado alcune incertezze legate al diffondersi della variante Delta del Covid - 19, le prospettive per il nostro settore sembrano essere piuttosto positive per la seconda parte del 2021 e ancora ...

'Entro settembre 80% di vaccinati'. Gimbe: in 7 giorni +46% decessi, è quarta ondata Ad agosto Pfizer ha garantito la fornitura supplementare di un milione di dosi. In risalita la curva dei contagi per la variante delta: 'siamo nella quarta ondata', fa sapere la fondazione Gimbe secondo cui in una settimana c'è stato un incremento dei contagi del ...

Variante Delta: ecco perché è così difficile da fermare Focus Variante Delta, Sicilia e Sardegna in rosso nella mappa del contagio in Europa (Ecdc): Lazio giallo Nella mappa del contagio in Europa misurata dall'Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie) peggiora la situazione del Covid in Italia. Oggi Sicilia e Sardegna passano in ...

d'Amico, primo semestre in perdita su difficile contesto di mercato (Teleborsa) - d'Amico International Shipping (DIS), società attiva nel trasporto marittimo e quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, ha registrato una perdita netta di 15,2 milioni di dollari nel ...

