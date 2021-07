Variante Delta, Crisanti: "Rischio malattia grave in vaccinati da 7 - 8 mesi" (Di giovedì 29 luglio 2021) Milano, 29 lug. - "Quello che vediamo è che la Variante Delta" del coronavirus "può infettare anche i vaccinati e aumenta così la frazione degli asintomatici; in quelli che hanno fatto una singola ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Milano, 29 lug. - "Quello che vediamo è che la" del coronavirus "può infettare anche ie aumenta così la frazione degli asintomatici; in quelli che hanno fatto una singola ...

Advertising

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - WRicciardi : la carica virale della variante Delta e’ altissima, se non adeguatamente protetti in un interno la probabilità di e… - Adnkronos : #Oms: 'Variante Delta non è più letale'. #covid. - zazoomblog : Variante Delta Crisanti: Rischio malattia grave in vaccinati da 7 - 8 mesi - #Variante #Delta #Crisanti: #Rischio - PalioStella : RT @cris_cersei: ...Famo basta? E famo basta, su! ?? #terzadose -