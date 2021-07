Variante Delta, Crisanti: “Rischio malattia grave in vaccinati da 7-8 mesi” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Quello che vediamo è che la Variante Delta” del coronavirus “può infettare anche i vaccinati e aumenta così la frazione degli asintomatici; in quelli che hanno fatto una singola dose può creare malattia grave; in quelli che hanno fatto due dosi, se hanno superato i 7-8 mesi dalla vaccinazione e sono persone fragili e anziane, può causare malattia grave”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il virologo Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, parlando del dibattito in corso sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) “Quello che vediamo è che la” del coronavirus “può infettare anche ie aumenta così la frazione degli asintomatici; in quelli che hanno fatto una singola dose può creare; in quelli che hanno fatto due dosi, se hanno superato i 7-8dalla vaccinazione e sono persone fragili e anziane, può causare”. A sottolinearlo all’Adnkronos Salute è il virologo Andrea, direttore del Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova, parlando del dibattito in corso sulla ...

Advertising

Adnkronos : #Fauci e la #VarianteDelta in Usa: 'Stesso livello virus in vaccinati e non vaccinati contagiati'. - Adnkronos : La terza dose del #vaccino anti covid di #Pfizer aumenta l'efficacia contro la variante Delta. - Corriere : «Vaccinatevi, non posso dimenticare il suono del saturimetro di chi non ce l’ha fatta...» - gael99 : RT @claudiomontar: Fauci/variante Delta 'se un vaccinato si infetta, può trasmettere il virus a persone fragili o a bambini non vaccinati'… - succodilimone1 : RT @Nic_Trevi: Presidente Draghi e Governo Tutto: Visto che i VACCINATI possono INFETTARSI e possono TRASMETTERE il virus come i non vaccin… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Federica Panicucci: il matrimonio con Marco Bacini è saltato Alla fine, visto l'avanzare della variante Delta e l'andamento della campagna vaccinale, Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini hanno deciso di aspettare tempi migliori. Un modo per celebrare ...

Variante Delta, Crisanti: "Rischio malattia grave in vaccinati da 7 - 8 mesi" Anche "in quelli che hanno fatto una singola dose può creare malattia grave" "Quello che vediamo è che la variante Delta" del coronavirus "può infettare anche i vaccinati e aumenta così la frazione degli asintomatici; in quelli che hanno fatto una singola dose può creare malattia grave; in quelli che ...

La variante delta accentua le disuguaglianze tra paesi sui vaccini Il Post Covid oggi Francia, oltre 25mila contagi e aumentano ricoveri Sono 25.190 i contagi da coronavirus in Francia oggi, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino. Complice la diffusione della variante Delta, si accentua la pressione sugli ospedali. Con 501 perso ...

Usa: Joe Biden chiede di dare 100 dollari come incentivo a tutti i nuovi vaccinati Joe Biden vara la linea dura nella speranza di bloccare l'impennata dei casi di coronavirus anche negli Usa legata soprattutto alla variante Delta. Il presidente americano chiede l'obbligo di vaccinaz ...

Alla fine, visto l'avanzare dellae l'andamento della campagna vaccinale, Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini hanno deciso di aspettare tempi migliori. Un modo per celebrare ...Anche "in quelli che hanno fatto una singola dose può creare malattia grave" "Quello che vediamo è che la" del coronavirus "può infettare anche i vaccinati e aumenta così la frazione degli asintomatici; in quelli che hanno fatto una singola dose può creare malattia grave; in quelli che ...Sono 25.190 i contagi da coronavirus in Francia oggi, 29 luglio 2021, secondo i dati del bollettino. Complice la diffusione della variante Delta, si accentua la pressione sugli ospedali. Con 501 perso ...Joe Biden vara la linea dura nella speranza di bloccare l'impennata dei casi di coronavirus anche negli Usa legata soprattutto alla variante Delta. Il presidente americano chiede l'obbligo di vaccinaz ...