Vangelo e parola del giorno | giovedì 29 luglio 2021

(Di giovedì 29 luglio 2021) In questa rubrica giornaliera vi proponiamo la meditazione con ildel29La redazione di Zon.it fornisce ai propri lettori, in maniera quotidiana, la Lettura deled ildel. LETTURA DELDal libro dell’ÈsodoEs 34,29-35Quando Mosè scese dal monte Sinai – le due tavole della Testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte – non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con il Signore. Ma Aronne e ...

Advertising

OrnellaFelici : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Giovedì 29 Luglio 2021: ‘Io credo che sei il Figlio di Dio..’: Il Vangel… - CiaoKarol : ?? 'Io credo che sei il Cristo, il Figlio di Dio..' ?????? #Vangelo di oggi - Giovedì, 29 Luglio 2021 ?????? - MaxxGhe : @Biancanevermind 'Credo' che intenda che nella parola Pfizer sia contenuto il numero della bestia secondo il nuovo… - ArchiloeMario : RT @DonLucaGabriel1: #Chiesa Eccoci ancora qui. Acciaccati, certo, magari stanchi, falcidiati e scandalosamente rissosi tra di noi. Ma ci s… - CiaoKarol : Vangelo. Lettura e Commento alla Parola di Giovedì 29 Luglio 2021: ‘Io credo che sei il Figlio di Dio..’: Il Vangel… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo parola

Papaboys 3.0

del Signore. Oppure Dalsecondo Luca Lc 10,38 - 42 In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò. Ella aveva una sorella, di ...Verità che non è un concetto astratto ma neldi Giovanni è lo stesso Gesù Cristo. È Lui l'unicadi Dio, attestata nella Scrittura, che le nostre parole devono pronunciare e far ...Egli appariva un’anima che aveva cercato di adeguarsi alla santità di Dio, alla cui presenza ordinariamente respirava e agiva ...Santa Marta di Betania è un personaggio del Nuovo Testamento, discepola ebrea di Gesù, sorella di Maria e Lazzaro. Viene ...