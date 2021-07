Valdifiori | Ho sentito alcuni giocatori del Napoli | ecco che mi hanno detto

(Di giovedì 29 luglio 2021) Mirko, centrocampista del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole: "Demme è molto importante per il, con caratteristiche uniche. E' importante partire bene perchè ci saranno anche tanti impegni, avere tante soluzioni potrebbe essere importante per Spalletti. Poi deciderà la società se sostituirlo oppure no. Zielinski? Credo preferisca giocare dietro la punta perchè si può esaltare. Lobotka? E' grintoso e gioca bene con la palla. Per essere alè un grande ...

Advertising

CalcioNapoli24 : - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Valdifiori: 'Ho sentito Petagna che è molto carico, ma anche Mario Rui mi ha detto che il gruppo è affiatato e S… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Valdifiori: 'Ho sentito Petagna che è molto carico, ma anche Mario Rui mi ha detto che il gruppo è affiatato e S… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Valdifiori: 'Ho sentito Petagna che è molto carico, ma anche Mario Rui mi ha detto che il gruppo è affiatato e S… - napolimagazine : L'EX - Valdifiori: 'Ho sentito Petagna che è molto carico, ma anche Mario Rui mi ha detto che il gruppo è affiatato… -

Ultime Notizie dalla rete : Valdifiori sentito

CalcioNapoli24

Ultime notizie calcio Napoli - Mirko, centrocampista del Pescara, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul ...Il Ravenna FC comunica che è giunto al termine il rapporto che vedeva Nevioquale responsabile della RFC Academy, il settore giovanile giallorosso. A Nevio va unringraziamento per l'impegno e la passione profusi in questi anni, spesi nella difficile ...Il centrocampista del Pescara ha parlato anche di Jorginho: 'Sarri ne ha esaltato le caratteristiche: merita il Pallone d'Oro'.Il Ravenna FC comunica che è giunto al termine il rapporto che vedeva Nevio Valdifiori quale responsabile della RFC Academy, il settore giovanile giallorosso. A Nevio va un sentito ringraziamento per ...