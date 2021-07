Vaccino Moderna a giovani 12-17 anni, via libera Ministero (Di giovedì 29 luglio 2021) Vaccino Moderna ai giovani, c’è il via libera del Ministero della Salute. “A seguito della determina” dell’Agenzia italiana del farmaco “Aifa, n.111/2021”, pubblicata in Gazzetta ufficiale, “si rappresenta che il Vaccino Spikevax*” di Moderna contro Covid-19 “è indicato in soggetti di età pari o superiore a 12 anni”. E’ quanto si legge nella circolare firmata dal direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza, con cui si ufficializza il via libera all’utilizzo del ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021)ai, c’è il viadeldella Salute. “A seguito della determina” dell’Agenzia italiana del farmaco “Aifa, n.111/2021”, pubblicata in Gazzetta ufficiale, “si rappresenta che ilSpikevax*” dicontro Covid-19 “è indicato in soggetti di età pari o superiore a 12”. E’ quanto si legge nella circolare firmata dal direttore generale Prevenzione deldella Salute, GiovRezza, con cui si ufficializza il viaall’utilizzo del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Aifa approva il vaccino di Moderna per la fascia di età 12-17 anni. Accolto il parere dell'Ema. 'I dati dimostran… - ilpost : L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti… - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE- vaccino Moderna approvato da EMA per la fascia 12-16 anni. La possibilità di riaprire le scuole in… - M_B_Med : RT @GiovaQuez: Rezza ha firmato la circolare con la quale si autorizza l'uso del vaccino Moderna anche per la fascia 12-17 anni #COVID19 ht… - occhio_notizie : Vaccino Moderna a giovani 12-17 anni, via libera dal Ministero -