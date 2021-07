Vaccino, l’appello di Regione e Usr Lazio a docenti e famiglie: auspichiamo che le lezioni si svolgano in presenza (Di giovedì 29 luglio 2021) "In vista dell'avvio delle lezioni, che tutti vogliamo e auspichiamo si svolgano in presenza, vi chiediamo di rivolgere un appello ai docenti e al personale scolastico a completare la fase vaccinale e di sensibilizzare le famiglie sulla possibilità della vaccinazione per i ragazzi dai 12 anni in su". Così in una nota ricolte alle scuole l'Assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione Claudio Di Bernardino e il direttore dell'Usr Rocco Pinneri. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021) "In vista dell'avvio delle, che tutti vogliamo esiin, vi chiediamo di rivolgere un appello aie al personale scolastico a completare la fase vaccinale e di sensibilizzare lesulla possibilità della vaccinazione per i ragazzi dai 12 anni in su". Così in una nota ricolte alle scuole l'Assessore Lavoro e nuovi diritti, Scuola e Formazione Claudio Di Bernardino e il direttore dell'Usr Rocco Pinneri. L'articolo .

