Vaccino covid, Israele: terza dose per over 60 (Di giovedì 29 luglio 2021) terza dose di Vaccino covid da domenica in Israele per le persone di età superiore ai 60 anni. Il primo ministro Naftali Bennett ha annunciato la svolta con un annuncio in tv: Israele, che ha puntato soprattutto sul Vaccino Pfizer, nel panorama caratterizzato dalla variante Delta diventa così il primo paese al mondo a varare la terza dose nel ciclo di vaccinazione. "Chiamate i vostri genitori e i vostri nonni, assicuratevi che ricevano la terza dose", le parole del premier. "La realtà dimostra che i ...

