Vaccino Covid, Galli: “Terza dose a fragili e sanitari? Insensata ora” (Di giovedì 29 luglio 2021) “Una Terza dose di Vaccino anti-Covid al personale sanitario che si è vaccinato per primo oltre un anno fa ad ora, nelle condizioni attuali, senza la valutazione della presenza di anticorpi, è una solenne baggianata. Io sono tra i primi ad essere stato vaccinato, quindi sarei tra i primi candidati alla Terza dose. E non la farei perché non ha senso”. Massimo Galli, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, commenta così all’Adnkronos Salute l’ipotesi di un piano che possa prevedere un ulteriore richiamo per alcune categorie: le persone ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 luglio 2021) “Unadianti-al personaleo che si è vaccinato per primo oltre un anno fa ad ora, nelle condizioni attuali, senza la valutazione della presenza di anticorpi, è una solenne baggianata. Io sono tra i primi ad essere stato vaccinato, quindi sarei tra i primi candidati alla. E non la farei perché non ha senso”. Massimo, direttore di Malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, commenta così all’Adnkronos Salute l’ipotesi di un piano che possa prevedere un ulteriore richiamo per alcune categorie: le persone ...

