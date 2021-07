Vaccino AstraZeneca in spray nasale, in fase di test la nuova cura contro il Covid (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono ormai quasi due anni che il mondo è stato colpito dall’epidemia di Coronavirus, in questo arco di tempo la ricerca scientifica è andata avanti ad un’estrema velocità, come testimoniano i tempi record con cui sono stati messi a punto i vaccini. A riguardo un’importante novità arriva dal Vaccino inglese AstraZeneca, è infatti in fase di sperimentazione la somministrazione di questo medicinale sottoforma di spray nasale. Leggi anche: Variante Delta, qual è il Vaccino più efficace tra Pfizer e AstraZeneca: i risultati dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono ormai quasi due anni che il mondo è stato colpito dall’epidemia di Coronavirus, in questo arco di tempo la ricerca scientifica è andata avanti ad un’estrema velocità, comeimoniano i tempi record con cui sono stati messi a punto i vaccini. A riguardo un’importante novità arriva dalinglese, è infatti indi sperimentazione la somministrazione di questo medicinale sottoforma di. Leggi anche: Variante Delta, qual è ilpiù efficace tra Pfizer e: i risultati dello ...

