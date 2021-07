Vaccino agli over 60: prorogati accesso libero al centro e dose unica Johnson&Johnson (Di giovedì 29 luglio 2021) Bergamo. La campagna vaccinale anticovid19 dedicata agli over 60 con accesso libero al centro vaccinale e somministrazione del Vaccino Johnson&Johnson a dose unica proseguirà anche nei mesi di agosto e di settembre. Si tratta di un’iniziativa avviata dal sistema sanitario territoriale bergamasco a luglio in via sperimentale al fine di promuovere l’adesione alla vaccinazione anti Covid19 da parte degli “over 60” non ancora vaccinati. E ora viene confermata per altri due mesi così che altri cittadini e cittadine possano ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 29 luglio 2021) Bergamo. La campagna vaccinale anticovid19 dedicata60 conalvaccinale e somministrazione delJohnson&Johnson aproseguirà anche nei mesi di agosto e di settembre. Si tratta di un’iniziativa avviata dal sistema sanitario territoriale bergamasco a luglio in via sperimentale al fine di promue l’adesione alla vaccinazione anti Covid19 da parte degli “60” non ancora vaccinati. E ora viene confermata per altri due mesi così che altri cittadini e cittadine possano ...

Advertising

ilpost : L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti… - gennaromigliore : Dopo le parole di Draghi in conferenza stampa raddoppiate in tutta Italia le prenotazioni per il Vaccino, con picch… - LiciaRonzulli : V Come #Vaccino V Come Vinceremo V Come Voglia di guardare al futuro V Come Vaffa ai #NoVax e alla loro ideologia… - alexbintqaboos1 : @AlexSalerno10 @berlusconi Ho una malattia rara la CFS. Se stavo dietro agli scienziati napoletani vivrei allettata… - ascochita : RT @GabrieleIuvina1: ???? @naftalibennett incontrerà oggi i tecnici e prenderà una decisione ufficiale. Si prevede che raccomanderà agli anzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino agli C'è un'aria che manca l'aria ... nel rimarcare come "la questione non è il vaccino, ma la libertà" e aggiungendo come sia "... rispetto a tutti i temi che riguardano le masse, evidentemente più fragili e deboli e agli obblighi che ...

Facebook vede secondo semestre in frenata. Obbligo vaccinale per chi torna in ufficio Obbligo di vaccino per chi torna in ufficio Separatamente, l'azienda ha fatto sapere che obbligherà ... In un'e - mail inviata agli oltre 130.000 dipendenti del colosso Internet in tutto il mondo, il ...

Vaccino agli insegnanti, obbligo su base regionale. Mascherina in classe Il Messaggero Avellino, un vaccino al posto del mojito file al camper fino a tarda sera Il vaccino vien di notte. Ed è boom di presenze nella strada della movida. In fila soprattutto giovani, in particolare studenti, per accedere al Camper della salute che ha stazionato dalle ...

"No Green Pass", flop delle fiaccolate organizzate in 12 città. In piazza anche la Lega (Teleborsa) - Meno di mille a Roma, gruppi sparuti, composti da non più di 200 persone in ognuna delle altre 11 città, a Milano a Santa Teresa di Gallura. "Eravamo pochi ma buoni" si consolano ...

... nel rimarcare come "la questione non è il, ma la libertà" e aggiungendo come sia "... rispetto a tutti i temi che riguardano le masse, evidentemente più fragili e deboli eobblighi che ...Obbligo diper chi torna in ufficio Separatamente, l'azienda ha fatto sapere che obbligherà ... In un'e - mail inviataoltre 130.000 dipendenti del colosso Internet in tutto il mondo, il ...Il vaccino vien di notte. Ed è boom di presenze nella strada della movida. In fila soprattutto giovani, in particolare studenti, per accedere al Camper della salute che ha stazionato dalle ...(Teleborsa) - Meno di mille a Roma, gruppi sparuti, composti da non più di 200 persone in ognuna delle altre 11 città, a Milano a Santa Teresa di Gallura. "Eravamo pochi ma buoni" si consolano ...