Vaccini Covid, l’Agenzia italiana del farmaco dà il via libera a Moderna per le somministrazioni per la fascia d’età 12-17 (Di giovedì 29 luglio 2021) Ok al vaccino Spikevax (Moderna) per le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 17 anni d’età. Lo ha stabilito l’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, che ha accolto l’indicazione dell’Ema, l’Agenzia europea per i medicinali. Secondo il Comitato tecnico-scientifico, i dati a disposizione della comunità scientifica dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino per i giovani. Il via libera arriva dopo quello già deciso, il 31 maggio scorso, per il vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-BioNTech. Al momento circa la metà dei Paesi europei ha scelto di estendere ai 12 anni l’età ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Ok al vaccino Spikevax () per le ragazze e i ragazzi dai 12 ai 17 anni. Lo ha stabilito l’Aifa,del, che ha accolto l’indicazione dell’Ema,europea per i medicinali. Secondo il Comitato tecnico-scientifico, i dati a disposizione della comunità scientifica dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino per i giovani. Il viaarriva dopo quello già deciso, il 31 maggio scorso, per il vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-BioNTech. Al momento circa la metà dei Paesi europei ha scelto di estendere ai 12 anni l’età ...

Advertising

marattin : Oggi @sole24ore ci racconta di un’inchiesta della BBC che è interessante approfondire. Un’agenzia di marketing (Faz… - fattoquotidiano : Pfizer alza ancora le previsioni sui ricavi dai vaccini covid. Solo nel 2021 incasserà 33 miliardi di dollari. Ma c… - MediasetTgcom24 : Covid, 150 sanitari no-vax sospesi dal lavoro nel Bresciano #vaccini - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Vaccini Covid, l’Agenzia italiana del farmaco dà il via libera a Moderna per le somministrazioni per la fascia d’età 1… - LuigiF97101292 : RT @fattoquotidiano: Vaccini Covid, l’Agenzia italiana del farmaco dà il via libera a Moderna per le somministrazioni per la fascia d’età 1… -