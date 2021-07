Vaccini by night, si ripete l’iniziativa dell’Asl di Avellino: ecco i dettagli (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 31 luglio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 torna ad Avellino in Via De Conciliis il Camper della Salute dell’Asl per la vaccinazione anti-Covid 19. Il nuovo orario sostituisce quello precedentemente comunicato nell’ambito del tour dei Camper della salute. Tutti i cittadini residenti in provincia di Avellino, a partire dai 12 anni, potranno accedere alla vaccinazione (vaccino Pfizer o Moderna) senza bisogno di prenotazione, anche se non iscritti sulla piattaforma regionale, fino ad esaurimento dell’orario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSabato 31 luglio 2021 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 torna adin Via De Conciliis il Camper della Saluteper la vaccinazione anti-Covid 19. Il nuovo orario sostituisce quello precedentemente comunicato nell’ambito del tour dei Camper della salute. Tutti i cittadini residenti in provincia di, a partire dai 12 anni, potranno accedere alla vaccinazione (vaccino Pfizer o Moderna) senza bisogno di prenotazione, anche se non iscritti sulla piattaforma regionale, fino ad esaurimento dell’orario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

