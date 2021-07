Vaccini ai professori, cresce il pressing nelle scuole per il nuovo anno scolastico: 'Sì, l'obbligo è giusto' (Di giovedì 29 luglio 2021) FERMO - Ben vengano i Vaccini obbligatori, se serviranno a tornare in classe in presenza. È un sì convinto quello delle scuole del Fermano. A un mese e mezzo dal ritorno in aula, il dibattito s'... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 29 luglio 2021) FERMO - Ben vengano iobbligatori, se servira tornare in classe in presenza. È un sì convinto quello delledel Fermano. A un mese e mezzo dal ritorno in aula, il dibattito s'...

Advertising

meb : Salvini dice NO ai vaccini obbligatori per i professori. Noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la #DAD ma… - zazoomblog : Vaccini ai professori cresce il pressing nelle scuole per il nuovo anno scolastico: Sì lobbligo è giusto -… - fraioli1948 : RT @meb: Salvini dice NO ai vaccini obbligatori per i professori. Noi diciamo il contrario. Senza vaccini, torna la #DAD ma i nostri ragazz… - DippiAlessandro : @fattoquotidiano @marcotravaglio @tomasomontanari Si, sarebbe utile un dibattito tra addetti del settore, ormai di… - b_giannuca112 : @MicheleGuetta @barbarab1974 @FNOMCeO Giusto, apriamo la medicina a cani e porci, pensa quanti di voi sarebbero già… -