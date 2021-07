Vaccini, a Messina primo vaccino iniettato con una siringa senza ago: “Pionieri in Europa. Speriamo serva da incentivo” (Di giovedì 29 luglio 2021) A Messina è stata somministrata la prima dose in Europa con il Nfit, siringa senza ago che inocula ad alta velocità nel braccio, in pochi attimi e senza dolore, il siero. Il dispositivo medico è adatto agli ‘agofobici’, denominato Comfort-in, già certificato dall’Unione Europea e utilizzato per altre patologie. “La Città dello Stretto – ha detto Alberto Firenze, commissario per l’emergenza Covid – diventa pioniera. Il vaccino senza ago in un primo momento sarà possibile farlo nell’Hub Fiera, ma poi lo estenderemo anche in altri punti”. Comfort-in elimina ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Aè stata somministrata la prima dose incon il Nfit,ago che inocula ad alta velocità nel braccio, in pochi attimi edolore, il siero. Il dispositivo medico è adatto agli ‘agofobici’, denominato Comfort-in, già certificato dall’Unione Europea e utilizzato per altre patologie. “La Città dello Stretto – ha detto Alberto Firenze, commissario per l’emergenza Covid – diventa pioniera. Ilago in unmomento sarà possibile farlo nell’Hub Fiera, ma poi lo estenderemo anche in altri punti”. Comfort-in elimina ...

