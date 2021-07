VACCINAZIONE PER IL GRUPPO SQUADRA DEL PORDENONE CALCIO (Di giovedì 29 luglio 2021) Il PORDENONE CALCIO, aderendo alla campagna vaccinale nazionale e d’intesa con le direttive delle autorità sanitarie e sportive, ha completato al rientro dal ritiro di Tarvisio il ciclo vaccinale del “GRUPPO SQUADRA” neroverde. Si ringrazia il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale” per la consueta collaborazione. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 29 luglio 2021) Il, aderendo alla campagna vaccinale nazionale e d’intesa con le direttive delle autorità sanitarie e sportive, ha completato al rientro dal ritiro di Tarvisio il ciclo vaccinale del “” neroverde. Si ringrazia il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria “Friuli Occidentale” per la consueta collaborazione. Powered by WPeMatico

